Владивосток, , 08:38 — REGNUM Россия и Индия до конца 2019 года намерены подписать контракты о совместном производстве автоматов Калашникова и вертолетов Ка-226. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил на ВЭФ — 2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

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По его словам, совместное предприятие Indo-Russian Rifles Pvt Ltd откроется в индийском городе Корва штат Уттар-Прадеш.

Шугаев уточнил, что на российско-индийском предприятии будет создано производства автоматов Калашникова двухсотой серии АК-203 и вертолетов Ка-226, что позволит вывести сотрудничество двух стран на новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоялась 4 сентября на полях пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

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