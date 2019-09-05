5 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Владимир Путин на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.

Анатолий Кошкин, , 08:26 — REGNUM Японское правительство «протестует» уже не только против появления на Курильских островах российских руководителей и высокопоставленных чиновников, но и против хозяйственной деятельности на них. То есть, получается, наши граждане и организации должны, что ли, испрашивать разрешение Токио на возведение любых объектов на Курилах? Это что-то новое в реализации японской «стратегии северных территорий». Раньше из Токио поступали несуразные «протесты» лишь по поводу военного строительства на островах.

Япония

Сегодня, в день очередной встречи и переговоров премьер-министра Японии Абэ Синдзо и президента РФ Владимира Путина, правительство Страны восходящего солнца не постеснялось сделать «представление» правительству России по поводу открытия рыбзавода на Шикотане. Решается вопрос, будет ли заявлен российской стороне официальный протест.

Ситуация щекотливая. Ведь, по сути, японцы вознамерились протестовать в адрес президента Путина в ответ на его осмотр запуска рыбоперерабатывающего завода на одном из Курильских островов. ТАСС сообщает:

«Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали новый терминал хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении «Вертикальное» в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан».

Видимо, в Токио восприняли участие президента в видеоконференции дополнительным сигналом того, что он, как уже недавно подтверждал, не намерен «спускать флаг» на российских Курилах, включая Малую Курильскую гряду.

Согласно информации из Токио, «японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ.

«Мы в курсе (соответствующей информации). Включая представление, мы ответим надлежащим образом. В любом случае в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет. Мы считаем, что для фундаментального решения этой проблемы необходимо решить проблему северных территорий. В этой связи мы продолжим плотные переговоры с российской стороной на основе нашей базисной позиции — решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора», — подчеркнул высокопоставленный правительственный чиновник.

Слова об отсутствии каких бы то ни было изменений в «правовой позиции» японского правительства по «северным территориям», видимо, следует понимать как опровержение слухов о достигнутой договоренности ограничить требования Японии к России Малой Курильской грядой. Другими словами, премьер Абэ якобы склоняется к тому, чтобы подписать мирный договор с нашей страной на условиях «возвращения» только острова Шикотан и островной группы Плоские (по-японски — Хабомаи). Именно так с осени прошлого года представляют дело многие российские СМИ. Как известно, недавно в завуалированной форме о возможности реализации такого варианта говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Правда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что министра не так поняли.

И все же японское правительство, похоже, не хочет совсем уж омрачить предстоящую встречу лидеров двух стран во Владивостоке, на которую в Японии все же возлагают какие-то надежды в плане продвижения вопроса о «возращении четырех северных островов». Генсек Суга уклончиво ответил на вопрос, будет ли заявлен российской стороне официальный протест. «Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ», — повторил он.

Не ответил Суга и на вопрос о том, будет ли эта тема подниматься на предстоящих переговорах на высшем уровне между РФ и Японией. «Я хотел бы воздержаться от комментариев по поводу предстоящих переговоров на высшем уровне», — осторожно отметил он.

Напомним, что накануне отвечающий за работу на японском направлении заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов предупредил от излишних надежд и расчетов на какие-то «прорывные решения» в ходе очередной встречи Путина с Абэ.

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