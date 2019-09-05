Гонконг, Китай, , 08:21 — REGNUM Законопроект об экстрадиции на материковый Китай, ставший причиной массовых протестов в Гонконге летом нынешнего года, будет окончательно отозван в октябре, когда возобновится работа Законодательного совета Гонконга. Об этом 5 сентября сообщила на пресс-конференции журналистам глава гонконгской администрации Кэрри Лам.

При этом Лам отметила, что для окончательного отзыва законопроекта не нужно будет выносить данный вопрос для дебатов или голосования в парламенте.

Также глава администрации подчеркнула, что этим она дала ответ на требования протестующих «в полной мере».

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге начались три месяца назад, когда местные власти инициировали принятие законопроекта, который был призван наладить механизм выдачи для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске, на материковый Китай.