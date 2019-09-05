Киев, , 08:29 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. Об этом она заявила 4 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время».

Собчак. Крым Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он бы был, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — рассказала она.

На вопрос ведущего «Чей Крым?» Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине. По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.

Напомним, вопрос о принадлежности Крыма был поднят после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Население полуострова отказалось признавать незаконную украинскую власть, после чего 16 мая был проведён референдум о воссоединении Крыма с Россией. На референдуме более 96% его участников поддержали эту идею.

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