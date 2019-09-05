Владивосток, , 08:14 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро поощряет сотрудничество в области исследований и обучения со странами Евразии для улучшения качества человеческих ресурсов, сообщает информационное агентство Antara.

«Индонезия должна укреплять сотрудничество с евразийскими странами», — заявил Бамбанг Броджонегоро, присутствуя на мероприятии под названием «Человеческий капитал для новой Евразии» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, сотрудничество со странами Евразии важно, потому что развитие человеческих ресурсов является ключом к повышению производительности и созданию качественной рабочей силы.

«Евразия обладает огромным потенциалом для того, чтобы играть важную роль в области мировой рабочей силы, поскольку она обеспечивает 66% мировой экономики. Развитие рабочей силы в Евразии, безусловно, значительно повлияет на производительность труда в мире», — отметил министр планирования национального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 4−6 сентября 2019 года.