Киев, , 08:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью и до сих пор словно продолжает играть роль в сериале «Слуга народа». Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал политолог Андрей Ермолаев.

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100 дней президента Зеленского: «Ничего не создали и ничего не построили»

Эксперт признался, что разочарован первыми ста днями президентства Владимира Зеленского. По его словам, граждане страны ожидали от главы государства формулировок стратегических целей для нации, однако не услышали того, что было обещано — ответа нации: «Как дальше?» Ермолаев считает, что предпринимаемые властями действия не имеют никакого отношения к решению проблем экономики.

Политоломг отметил, что Зеленский «нерационально устроен». По его словам, нынешний украинский лидер следует образу своего героя Голобородько, созданному на экране.

«Он раб лампы, — заявил Ермолаев. — Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским».

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Напомним, ранее председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук заявил, что авторитарный стиль обращения президента Украины Владимира Зеленского к депутатам девятого созыва Верховной рады является серьёзным симптомом дальнейшего сворачивания демократических принципов управления в этой стране. По его словам, «легковесность президента Зеленского пугает даже при взгляде со стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая, сменив на этом посту нынешнего лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.