Челябинск, , 08:01 — REGNUM В Челябинске после выборов пересчитают вручную данные 5% КОИБов. Об этом сообщил глава облизбиркома Сергей Обертас представителям СМИ.

По его словам, это произойдёт уже после закрытия участков. Где именно будет проведён ручной пересчёт, определят по жребию.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на участках в Челябинске будет работать 425 КОИБов двух новых моделей. Столица Южного Урала вместе со всей областью 8 сентября выберет губернатора. Также здесь пройдут выборы в райсоветы — предстоит выбрать 170 депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске на выборах будет работать 425 КОИБов