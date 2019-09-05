Запорожье, Украина, , 07:55 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) проводит досудебное расследование в отношении представителей предприятия «Мотр Сич», сообщило 4 сентября «Радио Свобода».

Представителей компании подозревают в совершении диверсии — действий, направленных на разрушение предприятия, а также в «предоставлении представителями АО «Мотор Сич» помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путём поставок продукции военного назначения и двойного назначения».

Других деталей в СБУ не сообщили.

Напомним, «Мотор Сич» является производителем авиационных и промышленных двигателей. Главным рынком сбыта продукции предприятия была Россия, однако с 2014 года поставки в РФ были остановлены.

Читайте также: На завод «Мотор Сич» в Запорожье СБУ пришла с обысками

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ спрогнозировал, что после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который потребовал остановить продажу «Мотр Сичи» Китаю, власти Украины могут использовать для этого Службу безопасности Украины.

Читайте также: США считают технологическую промышленность Украины недоразумением — эксперт