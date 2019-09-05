Владивосток, 5 сентября 2019, 07:52 — REGNUM Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке расследование Госдумы РФ касательно иностранного вмешательства в дела России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
При этом она отметила, без кардинального изменения системы взаимодействия между странами и их СМИ, не входящими в пул глобального мейнстрима, ситуацию переломить к лучшему не удастся.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ обратились российские СМИ с предложением использовать результаты проведенного ими собственного расследования касательно вмешательства во внутренние дела России со стороны Запада.