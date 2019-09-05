Франкфурт-на-Майне, Германия, , 07:52 — REGNUM Немецкий футбольный союз (DFB) должен быть более привержен борьбе с антисемитизмом. С таким призывом выступил уполномоченный по борьбе с антисемитизмом при правительстве ФРГ Феликс Кляйн в эфире гессенской телерадиокомпании.

К сожалению, это явление весьма распространено на немецких футбольных полях, отметил Кляйн. Каждую неделю он получает информацию об инцидентах. DFB должен вмешаться в эту ситуацию, поскольку контрольные органы реагируют не достаточно быстро.

«Я считаю, что новый президент DFB должен сделать этот вопрос приоритетом, и DFB должен лучше использовать имеющиеся у него инструменты», — сказал уполномоченный.

Феликс Кляйн похвалил намерение властей Гессена запретить футбольным фанатам, замеченным в антисемитских акциях во время игры франкфуртского «Айнтрахта» против французского «Страсбура», посещение стадионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент происходит смена руководства DFB. После отставки Райнхарда Гринделя пост президента должен занять Фриц Келлер, ранее бывший председателем правления клуба «Фрайбург».

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