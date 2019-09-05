Москва, , 07:52 — REGNUM Прежде чем комментировать ситуацию с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle необходимо дождаться анализа депутатов Госдумы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нужно дождаться окончания анализа нашими депутатами той ситуации, которую они приняли на рассмотрение, а потом уже ее комментировать», — заявила она, добавив, что реакция на происходящее должна быть «адекватной и пропорциональной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Думы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Так, по данным депутатов, на сайтах иностранных СМИ и диппредставительств появлялись призывы к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста в Москве.

В Госдуме считают, что дирекция DW признала ответственность за публикации московского бюро с призывами к москвичам участвовать в несанкционированных акциях.

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