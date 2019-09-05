Янгон, Мьянма, , 07:46 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного вита в Мьянму посетил монумент в память о семнадцати жителях страны, погибших в результате покушения на президента Южной Кореи Чон Ду Хванав 1983 году, сообщает радио «Голос Америки».

По их словам, президент Южной Кореи впервые посещает данный монумент.

Известно, что 9 октября 1983 года Чон Ду Хван посещал мавзолей генерала Аун Сана, в котором ранее северокорейские агенты установили взрывчатку. В результате взрыва погибло 17 представителей Южной Кореи и 7 представителей Мьянмы, еще 50 человек получили ранения.

Отметим, что сам президент Южной Кореи не пострадал, так как прибыл к монументу на 30 минут позже.

Монумент в память о жертвах страшной трагедии был установлен в 2014 году.