Янгон, Мьянма, 5 сентября 2019, 07:46 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках государственного вита в Мьянму посетил монумент в память о семнадцати жителях страны, погибших в результате покушения на президента Южной Кореи Чон Ду Хванав 1983 году, сообщает радио «Голос Америки».
По их словам, президент Южной Кореи впервые посещает данный монумент.
Известно, что 9 октября 1983 года Чон Ду Хван посещал мавзолей генерала Аун Сана, в котором ранее северокорейские агенты установили взрывчатку. В результате взрыва погибло 17 представителей Южной Кореи и 7 представителей Мьянмы, еще 50 человек получили ранения.
Отметим, что сам президент Южной Кореи не пострадал, так как прибыл к монументу на 30 минут позже.
Монумент в память о жертвах страшной трагедии был установлен в 2014 году.