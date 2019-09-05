Париж, , 07:40 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствует прогресс в переговорах по будущему договору о защите биоразнообразия в открытом море, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что будущий договор должен позволить создать новые инструменты для защиты морского биоразнообразия, в частности, путем создания морских охраняемых районов в открытом море, проведения исследований воздействия на деятельность в этой области, наращивание потенциала развивающихся государств и передача им морских технологий.

По словам главы МИД Франции, эти переговоры отражают признание международным сообществом в целом того факта, что океан — это хрупкая среда, защита которой является обязанностью каждого и требует принятия обязательных для всех правил.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция вместе с Европейским союзом будет и впредь активно поддерживать текущую работу, с тем чтобы были приложены все усилия для обеспечения соблюдения графика переговоров и представления проекта договора Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в конце 2020 года, который будет иметь огромное значение для глобального биоразнообразия.

«Франция приложит усилия вместе со своими партнерами по Европейскому союзу для заключения международного соглашения, обеспечивающего защиту и устойчивое использование морского биоразнообразия», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, третья сессия межправительственной конференции по договору о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции завершилась 30 августа 2019 года в Нью-Йорке. Эта сессия явилась важным шагом в разработке договора.