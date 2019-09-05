Владивосток, , 07:42 — REGNUM Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, отношения двух стран позитивно развиваются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом во Владивостоке.

Путин отметил, что Малайзия впервые стала участницей Восточного экономического форума, и выразил надежду, что встречи в рамках мероприятия пройдут полезно и интересно.

Мохамад рассказал об интересе малайзийской стороны к российским технологиям и в особенности к космическим технологиям. Малайзия может способствовать увеличению присутствия РФ в Юго-Восточной Азии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, малайзийский премьер-министр прибыл на ВЭФ 4 сентября. Российская сторона рассчитывает на импульс в сотрудничестве двух стран, заданный встречей Путина и Мохамада.

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