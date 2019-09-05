Киев, , 07:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона об ответственности за нелегальную добычу янтаря, сообщило 5 сентября издание Strana.ua.

Законопроект предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины статьи о незаконной добыче янтаря, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Так, незаконную добычу янтаря предлагают наказывать штрафом от 31 тыс. до 134 тыс. в рублёвом эквиваленте, или ограничением или лишением свободы на срок от одного до трёх лет.

«Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет», — сказано в проекте закона.

За повторное правонарушение, либо совершённое группой лиц, либо совершённое на природоохранной территории, либо в особо крупных размерах предлагается наказывать тюремным заключением на срок от четырёх до семи лет. Особо крупной считается партия янтаря стоимостью более 1700 гривен или около 4500 рублей.

Согласно законопроекту, янтарь будет подпадать под действие статьи о спецконфискации, а также будет включён в статью о контрабанде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поручил правительству Украины провести детенизацию бизнеса по добыче янтаря. По мнению экспертов, после этого природу Украины продолжат уничтожать, но легально.

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