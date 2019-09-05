Владивосток, , 07:33 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме будет затронут вопрос расследования дела о крушении Boeing MH17 над Украиной в 2014 году.

«Если зайдет речь, конечно. Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас», — сказал Мохамад, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом потерпел крушение пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли. С момента катастрофы прошло уже пять лет, однако следствие ведётся до сих пор.

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