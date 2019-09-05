Владивосток, 5 сентября 2019, 07:30 — REGNUM Необходимо перейти к активной фазе борьбы с доминированием западной информационной повестки, заявила директор департамента информации и печати, Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Необходимо переходить от критики западного информационного мейнстрима в сторону активной работы на поприще выстраивания альтернативной глобальной повестки дня, считает Захарова, отмечая, что только лишь обороняться критикой не удастся, хоть этот путь и кажется менее привлекательным.
По ее словам, достаточно посмотреть, сколько журналистов глобальных мейнстримных СМИ беспрепятственно работает в России, продвигают их видение своей повестки касательно происходящего в нашей и других странах, а также оценить, сколько сотрудников, например, индийских СМИ работают в России.
Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также отметила, что западный информационный мейнстрим перешел все границы дозволенного, осуществляя информационные кампании против отдельных лиц и государств.
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