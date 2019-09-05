Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 сентября 2019, 10:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1658.

Читайте ранее в этом сюжете: Против РФ не только вооружаются, но и вмешиваются в выборы: Радио REGNUM