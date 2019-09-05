5 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

В администрации Трампа хотят отменить или сократить государственное регулирование, даже несмотря на то, что оно может приносить пользу здоровью граждан, безопасности и окружающей среде и в целом не причиняет особого вреда. Это не только большая медвежья услуга для американского народа, но также крайне позорное начинание.

Максим Исаев, , 08:00 — REGNUM Сложившаяся ситуация вокруг усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на отмену или сокращение государственного регулирования, может вызвать недоумение, поскольку те компании, которые могли бы извлечь выгоду из данных усилий американской администрации, особо не приветствуют их. В некоторых случаях компании даже готовы противостоять процессу дерегулирования, пишет Касс Санстейн в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как такое может быть? На этот счёт есть несколько предположений. В некоторых случаях компании уже инвестировали значительные ресурсы, чтобы обеспечить соблюдение существующих нормативных требований. По этой причине они мало что или вообще ничего не выиграют от дерегулирования, которое может только нарушить их бизнес-планы.

Похоже, это также касается инициативы американского агентства по охране окружающей среды о снижении ограничений на выбросы ртути. Энергетические компании понесли крупные расходы, чтобы выполнить требования администрации бывшего президента США Барака Обамы, и годами продолжали следовать этим требованиям. Теперь энергетическим компаниям по большому счёту всё равно, если агентство по охране окружающей среды вдруг скажет им, что они могут не беспокоиться насчёт выбросов.

Выбросы в атмосферу Media.defense.gov

В некоторых случаях государственное регулирование может дать определённые преимущества с корпоративной точки зрения. Государство может отменить регулирование и, таким образом, предоставить компаниям чёткий, стабильный и устойчивый путь в будущее.

С этой точки зрения внезапное дерегулирование со стороны Вашингтона может предоставить свободу действий на общенациональном уровне во всех штатах. Однако особенно агрессивно настроенные штаты могут в конечном итоге установить собственные ограничения, которые ранее действовали на общенациональном уровне. Кроме того, существует серьёзный риск того, что компаниям придётся соответствовать непоследовательным или частично совпадающим требованиям. Это может усложнить процесс планирования.

Например, в контексте «Закона о среднем расходе топлива автомобилями, выпускаемыми корпорацией», крупные автомобильные компании решительно выступили против желания Трампа отменить дорогостоящие требования. Основная причина в том, что штат Калифорния всяческие поддерживает нынешние ограничения агентства по окружающей среде и министерства транспорта в отношении расхода топлива. Ряд автомобильных компаний заявили, что они охотно готовы соблюдать требования Калифорнии, отчасти из-за желания сохранить нынешнюю нормативную определённость.

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В администрации Трампа заявили о готовности обратиться в суд, чтобы оспорить полномочия Калифорнии в отношении ограничений на расход топлива. Однако американская администрация вполне может проиграть данный судебный процесс. Что касается автомобильных компаний, то они должны иметь возможность долгосрочного планирования, поэтому сложившийся при администрации Обамы статус-кво в сфере экологических стандартов имеет для них большую привлекательность.

В других случаях крупные компании терпят или даже одобряют государственное регулирование, потому что они знают, что могут это легко себе позволить, а небольшие компании и стартапы — нет. Таким образом, в отдельных случаях государственное регулирование может помочь крупным компаниям преуспеть.

В ряде случаев компании действительно искренне привержены усилиям по улучшению социального благосостояния путём содействия достижению целей в области здравоохранения, безопасности и окружающей среды. По этой причине их лидеры искренне поддерживают государственное регулирование. Конечно, они заинтересованы в получении прибыли, но это не единственное, чего они хотят. Они также хотят заработать имидж хорошего гражданина.

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С другой стороны, компании вполне могут прийти к выводу о том, что в долгосрочной перспективе, а возможно, и гораздо раньше, улучшение социального благополучия окажется полезным для бизнеса. Привлекательный общественный имидж может понравиться сотрудникам, инвесторам и обществу в целом. Если компании беспокоятся о своём общественном имидже, то они могут решительно выступить против дерегулирования и объявить, что готовы и способны соблюдать не только текущие стандарты, но и будущие.

Американские флаги на Уолл-стрит

Некоторые политики сосредоточились на том, чтобы наказать компании, вместо того, чтобы обратить внимание на ключевой вопрос: принесёт ли регулирование больше пользы или вреда. Администрация Трампа — это яркое доказательство того, что некоторые люди, которые выступают за дерегулирование, делают это для того, чтобы самовыразиться. Они хотят устранить существующие государственные стандарты, даже несмотря на то, что они приносят пользу здоровью граждан, безопасности и окружающей среде и в целом не причиняют особого вреда. Это не только большая медвежья услуга для американского народа, но также крайне позорное начинание.