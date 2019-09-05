Тбилиси, , 07:23 — REGNUM Список из 20 кандидатов в судьи Верховного суда Грузии утвердил высший совет юстиции. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе грузинского ведомства.

Перед утверждением кандидатов со списком ознакомятся в парламенте Грузии. В список вошли действующий генеральный прокурор Шалва Тадумадзе и его заместитель Мамука Васадзе. Кандидатами также стали лица, которые оказались в скандальном списке в декабре 2018 года.

Напомним, в настоящее время в Верховном суде Грузии работает 11 судей из 28 необходимых по регламенту. Это связано с тем, что в декабре 2018 года высший совет юстиции представил в парламент список, в котором состояли судьи, принимавшие скандальные решения в период президентства Михаила Саакашвили.

После отзыва скандального списка были разработаны критерии отбора кандидатов в судьи Верховного суда. В отборе приняли участие 144 кандидата с 11 по 31 мая.

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