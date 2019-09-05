Москва, , 07:22 — REGNUM Новые военные конфликты могут уже в ближайшее время начать сотрясать Украину. Такое мнение в эфире «России 1» высказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

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Журналист подчеркнул, что в настоящее время киевская власть ведёт страну по пути «России 90-х» и принимаемые официальным Киевом решения приводят к разрушению экономики и обнищанию населения. Одно из таких решений — борьбу президента Украины Владимира Зеленского с контрабандой. Соловьёв считает, что это может привести к восстанию «серьёзных людей с серьезным оружием».

«Вы довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьёзные люди с оружием. И вы будете бороться уже с ними», —подчеркнул журналист.

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В этой ситуации, по мнению Соловьева, Киеву придётся забыть про Донбасс и сосредоточиться на разрешении конфликтов.

«У вас другие войны будут на территории!» — добавил телеведущий.

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Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса. Военный конфликт продолжается до сих пор.

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