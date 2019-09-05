Париж, , 07:20 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что экологический переход — дело всего правительства, сообщает Le Figaro.

«Мы напомнили, что экологический переход — это дело не одного министра, ответственного за этот переход, а каждого министра и всех членов правительства», — заверил глава правительства на брифинге в Елисейском дворце, добавив, что экология является одним из главных приоритетов исполнительной власти.

Известно, что борьба с отходами, включая пластиковый мусор, является одним из трех столпов экологического перехода, которого хочет правительство Франции. Другими столпами экологического перехода являются усилия по решению проблемы изменения климата и по защите биоразнообразия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп отметил прогресс в усилиях правительства страны по приему детей с инвалидностью в школы.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции отметил прогресс в приеме детей-инвалидов в школы