Токио, , 07:25 — REGNUM Открытие на острове Шикотан рыбоперерабатывающего предприятия не останется без надлежащего ответа со стороны японского правительства. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции 5 сентября.

Японской стороне известно о запуске нового завода, на это будет дан «надлежащий ответ», включая дипломатическое представление, отметил он. Суга не уточнил, заявит ли Япония России официальный протест.

По словам дипломата, правовая позиция Токио остается прежней. Для фундаментального решения этой проблемы нужно разрешение вопроса «северный территорий», как в Японии называют южные Курильские острова.

Как сообщало ИА REGNUM, новый рыбоперерабатывающий завод на Шикотане — один из проектов, старт которым в режиме конференц-связи дал президент РФ Владимир Путин. Это произошло в рамках Восточного экономического форума в Приморье.

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