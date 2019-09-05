Джакарта, , 07:16 — REGNUM В Индонезии началось уничтожение 10 млн высиженных яиц с целью остановить падение цен на куриное мясо, пишет газета Kronen Zeitung.

Еще несколько недель назад стоимость килограмма куриного мяса составляла сумму, эквивалентную €1,22, сегодня его цена упала до €0,58 (или 9 тыс. индонезийских рупий).

«Имеется избыток кур. Мы хотим сократить их число. Поэтому правительство обратилось к заводчикам с призывом уничтожать яйца», — заявил пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Индонезии 4 сентября.

5 сентября фермеры намерены провести митинг перед дворцом президента Джоко Видодо и потребовать большей помощи от правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом немецкий суд признал законной практику уничтожения живых цыплят в сельском хозяйстве. Против нее протестовали защитники животных.