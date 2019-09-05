Лондон, , 07:22 — REGNUM Посеяв конфликт между «народом» и «политиками», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует уничтожить величие Британии, заявил нидерландский журналист и писатель Иэн Бурума в статье для издания Project Syndicate.

«Идея о том, что Джонсон — человек из народа, трибун, представляющий интересы обычных граждан и борющийся с британской элитой, может показаться неестественной, и даже странной. В конце концов, Джонсон — прекрасный экземпляр английской элиты: он получил образование в Итоне и Оксфорде и обладает соответствующими манерами речи и поведения, свойственными британскому высшему классу», — заявил Бурума.

По словам Бурума, для Джонсона крайне неприятно то, что парламент проголосовал за то, чтобы лишить премьер-министра возможности контролировать процесс Брексита. Это почти наверняка приведёт к общим выборам, которые Джонсон преподнесёт как битву между «народом» и «политиками», которые встали на его пути, добавил журналист.

«Если Джонсон, неизбранный премьер-министр, и его всё более оголтелые сторонники Брексита решат «вернуть себе» страну за счёт конфликта между народом и их политическими представителями, они рискуют уничтожить величие Британии. Кроме того, отчуждая шотландцев, которые могут выбрать свой собственный национальный путь, а возможно, и северных ирландцев, они буквально ставят под угрозу само существование Соединённого Королевства», — отметил Бурума.

Напомним, 4 сентября британский парламент принял законопроект, запрещающий выход Великобритании из ЕС без соглашения. Таким образом, Джонсон, если он сохранит за собой должность премьер-министра, теперь обязан попросить ЕС об отсрочке, если соглашение по Брекситу не будет достигнуто к окончательной дате выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.

Ранее Джонсон не раз заявлял о том, что в любом случае завершит процесс Брексита 31 октября — с соглашением или без него.

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