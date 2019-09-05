Вашингтон, 5 сентября 2019, 07:22 — REGNUM Усилия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на отмену или сокращение государственного регулирования, либо не вызвали особой заинтересованности, либо вызвали открытый протест со стороны американских компаний, заявил американский учёный в области юриспруденции Касс Санстейн в статье для издания Bloomberg.
По словам учёного, в некоторых случаях компании уже инвестировали значительные ресурсы, чтобы обеспечить соблюдение существующих нормативных требований, и по этой причине они мало что или вообще ничего не выиграют от дерегулирования, которое может только нарушить их бизнес-планы.
С другой стороны, компании, которые заинтересованы в сохранении привлекательного общественного имиджа, могут выступить против инициатив Трампа в сфере ослабления регулирования, добавил эксперт.
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