Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Усилия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на отмену или сокращение государственного регулирования, либо не вызвали особой заинтересованности, либо вызвали открытый протест со стороны американских компаний, заявил американский учёный в области юриспруденции Касс Санстейн в статье для издания Bloomberg.

«Сложившаяся ситуация вокруг усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на отмену или сокращение государственного регулирования, может вызвать недоумение, поскольку те компании, которые могли бы извлечь выгоду из данных усилий американской администрации, особо не приветствуют их. В некоторых случаях компании даже готовы противостоять процессу дерегулирования», — заявил Санстейн.

По словам учёного, в некоторых случаях компании уже инвестировали значительные ресурсы, чтобы обеспечить соблюдение существующих нормативных требований, и по этой причине они мало что или вообще ничего не выиграют от дерегулирования, которое может только нарушить их бизнес-планы.

С другой стороны, компании, которые заинтересованы в сохранении привлекательного общественного имиджа, могут выступить против инициатив Трампа в сфере ослабления регулирования, добавил эксперт.

«Привлекательный общественный имидж может понравиться сотрудникам, инвесторам и обществу в целом. Если компании беспокоятся о своём общественном имидже, то они могут решительно выступить против дерегулирования и объявить, что готовы и способны соблюдать не только текущие стандарты, но и будущие», — отметил Санстейн.

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