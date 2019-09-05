Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Новая итальянская коалиция только возникла, но уже кажется слабой и неустойчивой, заявил журналист Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.

«Новая коалиция, учитывая её программу и вероятный состав министерской команды, выглядит крайне шаткой. Мало надежд на то, что новая коалиция сможет обеспечить стабильное и эффективное управление страной», — заявил журналист.

По словам Джульяно, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини может с лёгкостью атаковать столь слабое правительство по вопросам миграции и экономической политики.

«Новое правительство Конте только родилось, а его враги уже готовы к атаке», — добавил Джульяно.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сформировал новое правительство после того, как «Движение пяти звёзд» заключило союз с главной левой силой — Демократической партией Италии.

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