Вашингтон, 5 сентября 2019, 07:19 — REGNUM Новая итальянская коалиция только возникла, но уже кажется слабой и неустойчивой, заявил журналист Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.
По словам Джульяно, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини может с лёгкостью атаковать столь слабое правительство по вопросам миграции и экономической политики.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сформировал новое правительство после того, как «Движение пяти звёзд» заключило союз с главной левой силой — Демократической партией Италии.
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