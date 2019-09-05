Челябинск, 5 сентября 2019, 07:13 — REGNUM В Челябинской области на выборах возможно будут работать иностранные наблюдатели. Об этом заявил глава облизбиркома Сергей Обертас в разговоре с представителями СМИ.
Так, в регионе ожидают представителей ОБСЕ. По этому поводу избирком ждёт сигналов из ЦИК России.
«Нас проинформируют по факту об этом», — сказал Обертас.
Как сообщало ИА REGNUM, всего за выборами в регионе будут следить около 3057 наблюдателей. 8 сентября челябинцы выберут нового губернатора, также местами, в том числе и в Челябинске, предстоят местные выборы.