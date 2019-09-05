Челябинск, , 07:13 — REGNUM В Челябинской области на выборах возможно будут работать иностранные наблюдатели. Об этом заявил глава облизбиркома Сергей Обертас в разговоре с представителями СМИ.

Так, в регионе ожидают представителей ОБСЕ. По этому поводу избирком ждёт сигналов из ЦИК России.

«Нас проинформируют по факту об этом», — сказал Обертас.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за выборами в регионе будут следить около 3057 наблюдателей. 8 сентября челябинцы выберут нового губернатора, также местами, в том числе и в Челябинске, предстоят местные выборы.