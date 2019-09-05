Владивосток, , 07:07 — REGNUM Западный медийный мейнстрим перешел все рамки дозволенного, перейдя к информационному устранению всех неугодных, заявила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

По ее словам, можно и даже нужно критиковать глобальный западный информационный мейнстрим, что будет очень адекватно, объективно и правильно.

«Тут не нужно быть большим специалистом и заниматься многолетним изучением информационной среды, чтобы понять, что западный мейнстрим перешел все возможные границы дозволенного: это и создание специального негативного фона токсичности вокруг любой персоны разных стран, которые заносятся в чёрные списки. Это и просто намеренное проведение кампании с определенными целями… Это и гибридное использование сочетания различных технологий, и реализация той или иной политики…», — заявила Захарова.

Более того, как отмечает представитель МИД РФ, речь уже идет даже о намеренных действиях, направленных на специфическую подачу и освещение событий в рамках целых информационных кампаний, как это было в том же Ираке, когда коллективный Запад фактически разрушил эту страну под совершенно лживым поводом якобы наличия там химического оружия.

Точно так же в рамках информационных кампаний происходило вторжение в Ливию, развязывание войны в Сирии, а также подготавливался госпереворот на Украине, в результате которого страна погрязла в гражданской войне.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?» директор по международному сотрудничеству МИА «Россия сегодня» Василий Пушков заявил, что западные СМИ работают на подрыв делового сотрудничества с Россией.

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