Челябинск, , 07:03 — REGNUM В Челябинской области на выборах губернатора будут работать более трёх тысяч общественных наблюдателей. Об этом журналистам сообщил глава облизбиркома Сергей Обертас.

Если точнее, то уже заявлены от 3053 до 3057 наблюдателей. Это касается выборов губернатора. Также свои наблюдатели будут у кандидатов в муниципальные органы власти и самоуправления. Особенно много их ожидается в Челябинске, где пройдут вторые по важности выборы — в райсоветы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 8 сентября. Жители области смогут избрать очередного губернатора, а областного центра — очередные райсоветы, которые затем сформируют городскую думу.