Челябинск, , 06:20 — REGNUM В Челябинской области жители некоторых территорий смогут проголосовать на выборах губернатора раньше. До урочного времени откроются 118 участков, заявил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас.

Голосование на них начнётся в 6:00 либо в 7:00 по местному времени, уточнил Обертас.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора. В некоторых территорий запланированы и местные выборы. В Челябинске предстоит избрать депутатов семи райсоветов.