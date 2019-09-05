Владивосток, , 06:01 — REGNUM Западные СМИ вредят деловому партнерству западного и российского бизнеса, заявил директор по международному сотрудничеству МИА «Россия сегодня» Василий Пушков 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выступая на сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?», эксперт отметил, что СМИ западных стран оказывают разрушительный характер для устроения международного партнёрства, отмечает эксперт, поскольку они в крайне искаженном виде предоставляют информацию о том, что происходит в России и прочих странах. И именно на эту повестку дня ориентируются бизнес этих стран.

«В бизнес люди чаще идут не по идейным соображениям, а из практического расчета, и способ сотрудничать они все равно находят… Если почитать немецкие СМИ, то всё здесь [в России] уже в развалинах, а выясняется, что за один квартал этого года прирост инвестиций в Российскую федерацию из Германии равен целому полугодию прошлого… Давая такие новости с нашей стороны, мы пытаемся таким образом создать более или менее здоровую атмосферу, чтобы бизнес, по крайней мере не боялся выходить с какими-то предложениями», — заявил эксперт.

От также подчеркнул, что с Китаем ситуация совершенно иная, и с этой страной удалось выстроить коммуникации «на одном языке», и для выстраивания деловых отношений с Поднебесной не приходится выдумывать какие-то сложные схемы, которые бы снимали страх перед сотрудничеством и совместные проекты рождаются сами собой.