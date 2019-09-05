Москва, , 05:34 — REGNUM Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) должен быть сохранён, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

"Ещё раз подчеркну, наша позиция заключается в том, что, прежде чем мы нащупаем пути развития диалога о поддержании стратегической стабильности уже в новых условиях, мы не имеем права и не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3», — сказал Лавров.

По словам российского министра, США невнятно транслируют своё видение будущего СНВ-3: в одном случае из Вашингтона можно услышать, что договор с очень большой вероятностью не будет продлён, в другом — что его нельзя продлить из-за новых российских вооружений.

Причём рассуждая о российских вооружениях, американцы ссылаются на те, о которых президент РФ Владимир Путин публично говорил весной минувшего года. Но тот, подчеркнул Лавров, кто читал договор, знает, что СНВ-3 «не охватывает эти вооружения».

Договор нужно обсуждать, но подвергать угрозе его судьбу нельзя, подчеркнул Лавров.

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Напомним, срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Из Вашингтона уже не раз звучали заявления о планах отказаться от продления этого российско-американского соглашения о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

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