Москва, , 05:10 — REGNUM Россия готова договариваться с теми странами, которые намерены выстраивать отношения на основе уважения, а не с теми, кто просто использует российский фактор для политических игр со своими оппонентами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

»Мы всегда будем готовы разговаривать с любой — без какого-либо исключения — страной при понимании, что наш партнёр будет готов вести разговор на основе взаимного уважения, равноправия и с прицелом не просто на то, чтобы послать какой-то сигнал своему общественному мнению накануне выборов, а с прицелом на выработку взаимоприемлемых договорённостей, опирающихся на баланс интересов», — заявил Лавров.

Российский министр отметил, что у Москвы отношения с разными странами разные: с кем-то партнёрские, с кем-то просто ровные, с некоторыми — стабильно негативные. При этом договариваться надо и с теми, с кем не складывается тёплых отношений.

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Напомним, после предложения американского президента Дональда Трампа вернуть РФ в G8 эксперты отметили, что сначала неплохо бы снять антироссийские санкции.

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