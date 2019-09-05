Москва, , 03:58 — REGNUM Странам необходимо беречь те институты и нормы, которые позволяют сохранить мир, в частности, Устав ООН, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Министр отметил, что по инициативе Вашингтона разрушен ряд договорённостей, которые были нацелены на поддержание стабильности в мире.

Так, не существует больше Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Под угрозой Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3.

«Наверное, сейчас нужно искать сохраняющиеся опоры, прежде всего — это Устав ООН. Его нужно всеми силами защищать», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров отметил, что Вашингтон целенаправленно разрушает договоренности, достигнутые после Второй мировой войны.

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