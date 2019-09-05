Москва, , 03:45 — REGNUM Мир остаётся полицентричным благодаря существованию G20, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

""Группа двадцати» отражает признание реалий полицентричного мира», — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил, что США и их сателлиты борются именно с этой полицентричностью, чтобы Вашингтон бесспорно доминировал на политической арене. При этом американцы не могут игнорировать существование G20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что США навязывают другим странам свой порядок и при этом требуют, чтобы его считали демократическим и всеми признанным.

Читайте ранее в этом сюжете: США всё чаще говорят о «порядке» по их правилам, а не о международном праве