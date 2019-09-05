Москва, , 01:21 — REGNUM Москва полностью поддерживает заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который тот сделал, комментируя отказ Еревана принять участие в памятных мероприятиях в Польше, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 4 сентября.

Мария Захарова «Видела это заявление Министра иностранных дел Армении и его поддерживаю, как и все наши коллеги».

По словам Захаровой, Россия считает актуальным проведение крупных международных мероприятий на постсоветском пространстве, приуроченных к общей победе в Великой Отечественной войне.

Работа ведется. Принималось соответствующее заявление на уровне глав государств СНГ. Всегда подчеркивали, что победу нельзя делить ни внутри стран, входивших ранее в СССР, а ныне суверенных и независимых, ни между союзниками во Второй мировой войне. Но мы видим, что происходит сейчас с союзниками…».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва полностью поддерживает данное заявление главы МИД Армении.

«Видим отстранённую и особую позицию Украины. Мы понимаем, какие процессы там проходят, и кто ими заправляет на этом направлении. Но если говорить об остальных странах-членах СНГ, мне кажется, они полностью разделяют идею о недопустимости деления победы, переписывания истории.

Мария Захарова Приятно и важно, что это касается не только заявления, но и конкретной политики, которая проводится в этих странах. Это забота о памятниках, поддержка ветеранских организаций, проведение круглых столов, конференций, издание книг. В каждом государстве есть свои нюансы, события, являющиеся на взгляд населения и историков чрезвычайно важными для истории страны и народа, но при этом есть незыблемые вещи в контексте Второй мировой войны. Отталкиваться нужно в первую очередь от итогов Нюрнберга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя неучастие главы правительства Никола Пашиняна в мероприятиях в Польше, объяснил отказ с точки зрения «суверенитета».

«Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Польшу и не участвовать в форуме-это выражение суверенитета, — сказал Мнацаканян журналистам. — У премьер-министра есть своя программа визитов в разные страны, а также приоритеты внутренней политики. Когда совмещали эти две пары, решили, что в конференции Польши участвовать не нужно. Это принципиальная проблема».

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