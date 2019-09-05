Москва, 5 сентября 2019, 01:21 — REGNUM Москва полностью поддерживает заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который тот сделал, комментируя отказ Еревана принять участие в памятных мероприятиях в Польше, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 4 сентября.
По словам Захаровой, Россия считает актуальным проведение крупных международных мероприятий на постсоветском пространстве, приуроченных к общей победе в Великой Отечественной войне.
Работа ведется. Принималось соответствующее заявление на уровне глав государств СНГ. Всегда подчеркивали, что победу нельзя делить ни внутри стран, входивших ранее в СССР, а ныне суверенных и независимых, ни между союзниками во Второй мировой войне. Но мы видим, что происходит сейчас с союзниками…».
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва полностью поддерживает данное заявление главы МИД Армении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя неучастие главы правительства Никола Пашиняна в мероприятиях в Польше, объяснил отказ с точки зрения «суверенитета».
«Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Польшу и не участвовать в форуме-это выражение суверенитета, — сказал Мнацаканян журналистам. — У премьер-министра есть своя программа визитов в разные страны, а также приоритеты внутренней политики. Когда совмещали эти две пары, решили, что в конференции Польши участвовать не нужно. Это принципиальная проблема».
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