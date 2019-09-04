Минск, , 23:33 — REGNUM Республика Беларусь будет продолжать укрепление границы с Украиной для пресечения нелегального ввоза оружия из этой страны, заявил 4 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

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При этом он пояснил, что речь идёт о дополнительном оборудовании границы вне пограничных переходов, закрытия которых не планируется.

«Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пределами пунктов пропуска», — сказал Станислав Зась.

Минск учитывает опасность, исходящую с территории Украины, где в нелегальном обращении находится как минимум несколько сот тысяч единиц огнестрельного оружия.

«Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления», — подчеркнул госсекретарь Совета безопасности Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об ужесточении пограничного контроля на границе с Украиной из-за потока нелегального оружия и угроз терроризма и национализма.

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