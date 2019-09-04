Москва, , 23:32 — REGNUM Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров подверг критике заявление МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Восточной Европы от нацизма. Подобными действиями болгарские власти хотят «превратить освободительную войну в якобы оккупацию» и разжечь «огонь против России», заявил он 4 сентября в комментарии Telegram-каналу «Подъём».

Артист отметил, что Болгария была социалистической страной, которую освободили войска Красной армии, однако сегодня «поднимается волна, что якобы её оккупировали, привезли репрессии».

«Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — подчеркнул Киркоров.

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с выставкой, которая должна открыться 9 сентября на площадке культурно-информационного центра посольства России в Софии.

В ведомстве назвали предстоящее мероприятие вмешательством во внутриполитическую жизнь страны, а также назвали «сомнительным историческим тезисом» освобождение Восточной Европы от нацизма Советским Союзом.

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