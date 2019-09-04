Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Максимальное санкционное давление на Иран будет продолжаться до тех пор, пока не будут продемонстрированы перемены в поведении Тегерана, заявил 4 сентября на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Мир в тисках санкций Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, заявил Хук, санкции обеспечат возвращение Тегерана к переговорному процессу и изменение его политики.

«Что мы действительно должны увидеть, так это перемены в поведении Ирана», — заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

При этом он заявил, что в скором времени санкции США против Ирана будут ещё раз расширены.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства, а 4 сентября в госдепе заявили о крупной премии за успешные финансовые диверсии против иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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