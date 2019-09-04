Таллин, , 22:53 — REGNUM На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении.

ВВС США Airforce.com

Сообщается, что данная тренировочная база была построена в 2014 году. Находится она вблизи города Тапа, где дислоцируется одна из батальонных групп войск военного блока НАТО. Но ранее не было известно, что на базе сидит американский спецназ.

Обнаружить секретную базу удалось благодаря документам Пентагона, в которых сказано, что американский военный бюджет выделяет Эстонии $15 млн на нужды некоего «специфического объекта».

Далее эстонские журналисты из программы «Очевидец» смогли попасть на эту базу при условии неразглашения её местоположения. По базе их водил полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер.

Он прямо сказал, чо на базе тренируется американский спецназ, который подчиняется европейскому командованию специальных операций в Штутгарте.

Стоит отметить, что США с 2014 года значительно усилили свое военное присуствие в Восточной Европе у границ России.