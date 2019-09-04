Челябинск, , 22:23 — REGNUM В Челябинской области на выборы губернатора придут примерно столько же избирателей, сколько было в 2014 году. Явка пятилетней давности является ориентиром, заявил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас.

Отметим, в сентябре 2014 года на выборы пришли более 42% избирателей. Примерно такого же результата ждут в избиркоме и от выборов 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября челябинцы будут выбирать губернатора. Также запланированы муниципальные выборы.