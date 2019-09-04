Майкоп, , 22:15 — REGNUM Пресс-центр МВД РФ ответил на официальный запрос о переселении российских соотечественников — черкесов и адыгейцев — в Россию из Сирии:

«На Ваш запрос сообщаем, что граждане Сирийской Арабской Республики (по национальности адыгейцы и черкесы) на учете лиц, получивших временноеу бежище на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 июля т.г. не состоят. С января 2019 года на миграционный учет поставлено граждан Сирийской Арабской Республики в Республике Адыгея — 438 чел., в Карачаево-Черкесской Республике — 9 чел., в Кабардино-Балкарской Республике — 858 чел. Относительно признания граждан Сирийской Арабской Республики (этнических адыгов и черкесов) соотечественниками и их возможности принять участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, сообщаем, что понятие «соотечественник» определено Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Согласно статье 1 Федерального закона № 99-ФЗ соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства. При этом признание своей принадлежности к соотечественникам указанными лицами является актом самоидентификации, подкрепленным их общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией. Документ, подтверждающий принадлежность иностранного гражданина к соотечественникам, нормативными правовыми актами не предусмотрен. Участие в Государственной программе вправе принять соотечественники —иностранные граждане, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за рубежом. Соотечественники вправе подать заявление об участии в Государственной программе, обратившись либо в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания, либо в территориальный орган МВД России по субъекту Российской Федерации, участвующему в реализации Государственной программы. В последнем случае необходимым условием является наличие у соотечественника разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации. Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации. Решения о выдаче, отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы принимаются территориальными органами МВД России по субъектам Российской Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная программа переселения, с учетом решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию соответствующей региональной программы переселения. В настоящее время в реализации Государственной программы принимают участие 76 регионов Российской Федерации, в том числе Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика. Региональная программа переселения Республики Адыгея на 2019−2021 годы утверждена постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 12 марта 2019 г. № 61. Территорией вселения является Красногвардейский район. Основные критерии участия соотечественников в указанной программе — наличие профессии (специальности), востребованной на рынке труда Республики Адыгея, и документального подтверждения предыдущей трудовой деятельности. Региональная программа Карачаево-Черкесской Республики на 2014−2020 годы утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29 августа 2018 г. № 214 и предусматривает приоритетное переселение в регион высококвалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Согласно части 1 статьи 6 Конституции Российской Федерации гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В Федеральном законе содержатся принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской Федерации, определены основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона иностранные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем или упрощенном порядке при соблюдении условий и наличии оснований, указанных в данных статьях, и вида на жительство в Российской Федерации. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить на территории Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. Основания приема в российское гражданство в упрощенном порядке установлены статьей 14 Федерального закона. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке составляет до 6 месяцев. При этом отдельные категории лиц, такие, как участники Государственной программы и носители русского языка, могут приобрести российское гражданство в срок до 3 месяцев. Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» издан в целях реализации части восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и носит гуманитарный характер. Указом Президента Российской Федерации определен круг лиц, которые могут обратиться с заявлениями, а также перечень представляемых с заявлением документов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с заявлением могут обратиться граждане Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, при наличии у них документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации — визы, миграционной карты, разрешения на временное проживание, вида на жительство, удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным договором Российской Федерации».