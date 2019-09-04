Ашхабад, , 22:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении Амандурды Ишанова с поста министра торговли и внешнеэкономических связей, — передает «Orient».

Отмечается, что высокопоставленный чиновник, занимавший эту должность с августа 2018 года, лишился своего кресла из-за серьезных недостатков, допущенных в работе подчиненного ему ведомства.

Новым главой министерства торговли и внешнеэкономических связей глава государства назначил Оразмырата Гурбанназарова, с апреля 2018 года и до настоящего времени работавшего председателем торгово-промышленной палаты Туркмении.

Также президент подписал указ о назначении руководителем торгово-промышленной палаты Довлетгелди Реджепова, ранее занимавшего пост заместителя председателя этого государственного органа.

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