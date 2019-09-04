Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Новые односторонние санкции по Ирану, введённые Вашингтоном 4 сентября, направлены на противодействие продаже иранской нефти. Об этом заявил на брифинге в Госдепартаменте спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, за последние месяцы Тегеран использовал более десяти танкеров для транспортировки свыше десяти миллионов тонн нефти. Вырученные от этого средства, по мнению американской стороны, направляются на финансирование террористической деятельности и поддержку президента Сирии Башара Асада.

Напомним, ранее сегодня США в несли в санкционный список по Ирану девять граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, а также 16 компаний и шесть нефтяных танкеров.

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