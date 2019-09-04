Владивосток, , 21:50 — REGNUM «Свой доклад посвятил не отчету по экономическим показателям и планам, а тому, что реально волнует жителей Сахалинской области. А жители области ощущают несправедливость», — заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко по итогам состоявшегося 4 сентября во Владивостоке заседания президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина. Комментарий главы региона опубликован в его официальном телеграм-канале «Лимаренко. Главное».

Заседание президиума Государственного совета, посвящённое национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года Kremlin.ru

Лимаренко напомнил, что предложил президенту и федеральным министрам предусмотреть меры поддержки в нацпрограмме, чтобы сахалинцы и курильчане могли приобретать топливо по нормальным ценам. «Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают от этого преимуществ. Взять цены на бензин — у нас они выше, чем в Москве или соседнем Приморье», — пояснил глава островного региона.

Другим показательным примером исторической несправедливости по отношению к сахалинцам Лимаренко назвал ситуацию с жильем. «Нефтегорское землетрясение произошло 25 лет назад, а люди до сих пор живут в аварийных домах, которые почему-то не включили в программу расселения. Я был в этих домах, и на земле ситуация видится совсем иначе», — сообщил он.

«Пригласил федеральных чиновников, отвечающих за программу, к нам, на Сахалин, чтобы они своими глазами убедились в состоянии дел. Видимо, из московских кабинетов плохо видно эту проблему. Президент мое предложение поддержал и поручил прислать специальную комиссию. Считаю, что пришло время говорить о проблемах Сахалина и Курил прямо и отстаивать интересы региона», — заявил Валерий Лимаренко.

Полную стенограмму выступления Лимаренко на заседании президиума Госсовета и реакции на его предложения президента Путина вечером 4 сентября опубликовала пресс-служба главы государства.

«Я много общался с жителями Сахалинской области на встречах. Это честные и принципиальные люди, которые говорят прямо и говорят по делу. И суть в том, что они ощущают несправедливость», — заявил Лимаренко Путину.

«Хорошо, что вы с людьми общаетесь много и по региону ездите и наиболее острые вещи подметили. 10 процентов от жилого фонда в аварийном состоянии — это, конечно, немало, это много», — согласился президент.

Путин поддержал предложение Лимаренко направить в регион правительственную комиссию для анализа состояния аварийного фонда, а в целом федеральному правительству вместе с главой региона разработать программу по поддержке Сахалина. «Это нужно делать, конечно, совместно, потому что Сахалин, как известно, у нас регион с высокой бюджетной обеспеченностью, фактически это регион-донор, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что можно сделать дополнительно, но совместно, это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений», — сказал Владимир Путин.

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Ранее Лимаренко сообщил президенту и участникам заседания, что в улучшении жилищных условий нуждаются 15 тысяч семей Сахалинской области, однако несправедливо высокие цены мешают оперативно решить эту проблему — «стоимость квадратного метра сахалинского жилья из-за высокой сейсмичности сопоставима со стоимостью квартир в Москве». Лимаренко отметил, что «это выталкивает молодых, энергичных людей, в которых нуждается Сахалин, на материк». «Чтобы не растерять этот наш главный ресурс, нам надо строить социальное жильё, предоставлять льготные кредиты молодым семьям. Фактически в жизни это выглядит так, что люди зарабатывают деньги на Сахалине и едут покупать жильё на материк», — описал ситуацию Валерий Лимаренко.

В настоящее время правительство Сахалинской области, как сообщил глава региона, уже решает проблему собственными силами: в январе — августе 2019 года ввод жилья на островах вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года в эксплуатацию будет введено не менее 300 тысяч кв. м жилья, а начиная с 2021 года объёмы ввода жилья составят 500 тысяч кв. м в год.

Одной из своих задач Лимаренко назвал формирование условий для самореализации молодёжи. «У нас талантливая молодёжь, и она очень многое может сделать для области. Мы стремимся создать условия для того, чтобы молодые сахалинцы и курильчане могли получить не только хорошее образование, но и хорошую, высокооплачиваемую работу на предприятиях, которые работают на Сахалине», — сказал он.

Лимаренко также заявил о необходимости строительства на Сахалине около 1000 километров дорог. В 2019 году по его поручению дорожный фонд для этих целей был увеличен более чем на 60 процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лимаренко потребовал восстановить ценовую справедливость для сахалинцев и курильчан. «В нефтедобывающем регионе бензин стоит очень дорого, то есть это рекордные цены. Например, 95-й бензин стоит 51 рубль за литр, в Москве — 48 рублей за литр, во Владивостоке — 45 рублей за литр. Нужно предусмотреть в нашей национальной программе меры, с тем чтобы люди, проживающие на Дальнем Востоке, в таком отдалённом регионе, как Сахалин, могли приобретать топливо по нормальным ценам, тем более что мы нефтедобывающий регион», — заявил Валерий Лимаренко.