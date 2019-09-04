* запрещённая в России организация

Кабул, , 21:22 — REGNUM В Афганистане в ходе операции, проведенной афганскими силовиками в провинции Кунар, сдались в плен 150 боевиков радикальных движений ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 4 сентября агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Кунар.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению агентства, 110 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 40 сторонников группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались от насилия, сложили оружие и сдались правительственным войскам.

Власти провинции Кунар считают, что это важный шаг в урегулировании вооружённого противостояния в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут переговоры по вопросу урегулирования в Афганистане. Вашингтон заявляет о готовности к частичному выводу своих войск из Афганистана.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

**"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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