Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отверг условия властей Исламской Республики Иран по возобновлению переговоров. Соответствующее заявление Трамп сделал журналистам сегодня, 4 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президенто Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна готова сесть за стол переговоров с США в формате «5+1» только в том случае, если Вашингтон отменит все свои санкции, незаконно введенные после прихода Трампа к власти.

Напомним, что при предыдущем президенте США Бараке Обаме удалось достичь всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Это соглашение было подписано США, после чего с Иалмской республики были сняты санкции по линии Совбеза ООН и собственно американские санкции.

Однако Трамп, придя к власти, заявил, что его совершенно не устраивает ядерная сделка и он выводит США из нее. Также Трамп восстановил режим американских санкций.

Сейчас Трамп заявил, что иранские условия для возобновления переговоров его совершенно не устраивают и санкции он снимать не будет.