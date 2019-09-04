Ашхабад, , 20:42 — REGNUM Перед зданием российского посольства в столице Туркмении выстроилась огромная очередь из туркменистанцев, желающих переехать в Россию по государственной программе переселения, и молодых людей, пытающиеся уехать в Россию на учёбу, пишет «Азатлык».

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Основной проблемой для них стало получение необходимых для этого документов, поскольку туркменские чиновники пытаются всячески воспрепятствовать этому. Под различными предлогами они отказываются выдавать переселенцам и абитуриентам российских вузов нужные справки.

Издание также отмечает, что если в прежние годы навсегда покинуть Туркмению пытались преимущественно представители нетитульных наций, то теперь большинство желающих воспользоваться возможностями программы по переселению в Россию — это граждане туркменской национальности.

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