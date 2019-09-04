Лондон, , 20:34 — REGNUM В Великобритании члены палаты общин приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединенного Королевства из Европейского союза ещё на три месяца. Голосование состоялось сегодня, 4 сентября.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Законопроект был поддержан 329 парламентариями. Против голосовали 300 депутатов.

Если законопроект будет принят в третьем чтении, то его должна будет рассмотреть палата лордов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен во что бы то ни стало вывести Соединенное Королевство из Евросоюза 31 октября — с соглашением или без оного.

Многим в Великобритании кажется, что жесткий Brexit — это слишком, и нужно помешать Джонсону осуществить его безумные планы.

Сейчас премьер-министр уже лишился большинства в палате общин, но у него есть возможность повысить ставки и назначить досрочные выборы. Вполне возможно, что в скором времени это и произойдет, хотя Джонсон заявлял, что ему не хотелось бы досрочных выборов.